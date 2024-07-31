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Власти Челябинска запретили совладельцу сети «Патриот» строить ТРК

Власти Челябинска запретили совладельцу сети «Патриот» строить ТРК

Администрация Челябинска отказала совладельцу сети пельменных «Патриот» Анатолию Эфросу в строительстве крупного торгово-развлекательного комплекса рядом с областной больницей и недалеко от торгового комплекса «Изумруд».

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