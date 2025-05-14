Макрон исключил вынесение вопроса о пенсионной реформе на референдум

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, 13 мая, что пенсионную реформу, в рамках которой предусматривается повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, не будут выносить на референдум.
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