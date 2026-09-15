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Царьград

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Встретила покойного отца и ангела: жительница США рассказала о клинической смерти

Встретила покойного отца и ангела: жительница США рассказала о клинической смерти

Американка пережила клиническую смерть и забыла родной язык.Американка Ваня Валтриани пережила клиническую смерть в 2014 году и поделилась подробностями своего опыта с изданием The Sun.

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