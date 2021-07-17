Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...
  • ВЛАД
    У Журовой не всё в порядке. Помните тот старый анекдот из времён СССР про студентов институтов физкультуры, физ-мат...Журова о хоккейны...

Олимп-ФНЛ. «Торпедо» забил 5 мячей «Спартак-2», «Алания» победила «Краснодар-2», «Ротор» сыграл вничью с «Олимпом-Долгопрудным»

Олимп-ФНЛ 2-й тур Енисей – Кубань 2:2 (1:2, 1:0) Дата проведения 17 июля, 13.00, «стадион Центральный Красноярск» Онлайн матча Голы: 0:1 – 6 Алейников, 1:1 – 27, пенальти Кичин, 1:2 – 34, пенальти Алейников, 2:2 – 63, пенальти Кичин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх