Олимп-ФНЛ. «Торпедо» забил 5 мячей «Спартак-2», «Алания» победила «Краснодар-2», «Ротор» сыграл вничью с «Олимпом-Долгопрудным»

Олимп-ФНЛ 2-й тур Енисей – Кубань 2:2 (1:2, 1:0) Дата проведения 17 июля, 13.00, «стадион Центральный Красноярск» Онлайн матча Голы: 0:1 – 6 Алейников, 1:1 – 27, пенальти Кичин, 1:2 – 34, пенальти Алейников, 2:2 – 63, пенальти Кичин.
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