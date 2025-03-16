В Тюменской области в ДТП с мотоциклом погиб человек, еще один в реанимации. Видео

В Тюменском районе 16 марта вблизи села Чикча двое человек на мотоцикле столкнулись с автомобилем. В результате ДТП один человек скончался от полученных травм, еще один — в тяжелом состоянии в реанимации.
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