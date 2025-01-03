А кто-то пробовал не делать на Новый год Оливье? Как прошёл год? (Шутка). Предлагаю вам ещё один вариант симбиоза "Оливье" и "Селёдки под шубой".
Салат "Манон"
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А кто-то пробовал не делать на Новый год Оливье? Как прошёл год? (Шутка). Предлагаю вам ещё один вариант симбиоза "Оливье" и "Селёдки под шубой".
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