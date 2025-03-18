Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении иноагента Акунина

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя Григорий Чхартишвили, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов).