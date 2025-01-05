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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тугарев может перейти из «Ростова» в «Ротор». У вингера 2 матча за «Ростов-2» в сезоне

Клуб из Волгограда уже сделал предложение 26-летнему игроку, сообщает Metaratings.ru. Контракт Тугарева с дончанами рассчитан до 31 декабря 2025 года.

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