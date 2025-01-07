Политика как он...
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Политика как она есть

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Xiaomi анонсировала умные гантели за $14

Xiaomi представила новый продукт в серии Mijia — умные гантели Mijia Smart Dumbbell. Это устройство сочетает традиционные возможности силового тренинга с передовыми технологиями, предлагая интерактивный и удобный подход к тренировкам.

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