Xiaomi анонсировала умные гантели за $14

Xiaomi представила новый продукт в серии Mijia — умные гантели Mijia Smart Dumbbell. Это устройство сочетает традиционные возможности силового тренинга с передовыми технологиями, предлагая интерактивный и удобный подход к тренировкам.
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