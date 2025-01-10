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Омбудсмен Мишонова: в Подмосковье заработал чат-бот по борьбе с травлей в школах

Омбудсмен Мишонова: в Подмосковье заработал чат-бот по борьбе с травлей в школах

В Подмосковье запустили первую в России систему защиты учеников от школьной травли. Это специальный чат-бот, перейти в который ученики – жертвы буллинга – смогут по размещенным в учебных заведениях QR-кодам, рассказала 360.

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