Даже у умника не хватит силенок ответить на 10/10, а вы рискнете? - ТЕСТ на эрудицию

Быть умным — это невероятное преимущество человека, но при этом и его тяжелая ноша. Люди с высоким интеллектом видят мир по-другому, лучше замечают детали и видят проблемы издалека.
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