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Ларионов о бригаде большинства в конце игры с «Куньлунем»: «Есть тренерский код. Нельзя добивать команду, которая в конце играет в меньшинстве при счете 5:2. Это вопрос этики»

«Понимали, что «Куньлунь Ред Стар» не просто так находится в верхней части турнирной таблицы, обыгрывая сильные команды.

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