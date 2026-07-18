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Гарначо отдает предпочтение «Роме». Римляне пытаются арендовать вингера, «Челси» хочет его продать

Алехандро Гарначо готов поиграть в Италии. Сообщалось , что «Рома» хочет арендовать вингера « Челси » за 5 млн евро с правом выкупа за 35 млн.

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