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Сергей Новицкий: «Если бы Петросян осталась настолько задета интервью Тутберидзе, то, вероятно, сразу бы ушла, а не ждала несколько месяцев»

Чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий высказался об уходе Аделии Петросян от тренера Этери Тутберидзе .

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