Трамп угрожает уничтожать иранские мосты и ТЭС за удары по судам в Ормузе Американский президент-«миротворец» Трамп выставил Тегерану очередной ультиматум, пригрозив.
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Трамп угрожает уничтожать иранские мосты и ТЭС за удары по судам в Ормузе Американский президент-«миротворец» Трамп выставил Тегерану очередной ультиматум, пригрозив.
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