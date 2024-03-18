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Минтюков против «Сент-Луиса»: передача, 3 броска и 3 хита за 16:33. У защитника 26 очков в 57 играх в дебютном сезоне

Защитник «Анахайма» ассистировал Трою Терри при первой шайбе команды в игре с «Блюз» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

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