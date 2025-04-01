🎥🇺🇦Кадры со стороны противника🐷 🇺🇦🇨🇿Подорвавшаяся на мине чешская БРЭМ VT-72b, стоявшая на вооружении боевиков украинских формирований💥 #ВСУ #ЗСУ #БРЭМ #VT72b #Украина #СВО.
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🎥🇺🇦Кадры со стороны противника🐷 🇺🇦🇨🇿Подорвавшаяся на мине чешская БРЭМ VT-72b, стоявшая на вооружении боевиков украинских формирований💥 #ВСУ #ЗСУ #БРЭМ #VT72b #Украина #СВО.
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