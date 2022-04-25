Стала часто готовить блинное тесто в духовке (показываю, какая вкусная и красивая выпечка получается)

Ингредиенты: 200 гр. муки 200 мл. молока 3 яйца 3 ст.л. сливочного масла 1 ч.л. сахара 1/2 ч.л. соли Приготовление: В глубокую чашу разбейте яйца и дайте немного постоять.
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