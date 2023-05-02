Минобороны Италии подтвердило, что поставило ВСУ требующие ремонта САУ M109L по просьбе самого Киева

Отправленные на Украину итальянские самоходные гаубицы M109L были выведены из эксплуатации много лет назад и не готовы к использованию, но в этом нет ничего удивительного, заявило Министерство обороны Италии.
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