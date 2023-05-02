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Минобороны Италии подтвердило, что поставило ВСУ требующие ремонта САУ M109L по просьбе самого Киева

Минобороны Италии подтвердило, что поставило ВСУ требующие ремонта САУ M109L по просьбе самого Киева

Отправленные на Украину итальянские самоходные гаубицы M109L были выведены из эксплуатации много лет назад и не готовы к использованию, но в этом нет ничего удивительного, заявило Министерство обороны Италии.

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