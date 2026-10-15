15 октября 1964 года Алексей Косыгин был назначен председателем Совета Министров СССР. Он продержался на этом посту рекордные 16 лет, попытался реформировать советскую экономику с использованием рыночных методов, но в итоге проиграл… рынку .
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