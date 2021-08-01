Босс-молокосос и робот-любовник: 10 главных кинопремьер августа

Харли Квинн и другие безбашенные антигерои DC возвращаются ради новой миссии, Адам Драйвер и Марион Котийяр поют и страдают в душераздирающем мюзикле, а Хью Джекман повелевает памятью — изучаем самые яркие новинки кино в последний месяц лета .