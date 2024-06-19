Имеют ли право библиотекари отказывать в выдаче книг иноагентов: ответ депутата-единоросса

Комитет Госдумы по культуре 19 июня рассмотрел будущие изменения в федеральный закон «О библиотечном деле» в части «установления особенностей предоставления и размещения общедоступными библиотеками отдельных документов» .
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