ЕС стремится получить антимонопольное одобрение для проекта Project Bromo, в котором участвуют Airbus, Leonardo и Thales.
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