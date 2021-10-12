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В США обсудят формальное завершение Корейской войны

В США обсудят формальное завершение Корейской войны

Начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи Со Хун направился в США, чтобы обсудить с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном формальное завершение Корейской войны.

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