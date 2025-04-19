Самый красивый и самый родной - Красный флаг СССР!

Ну да, в том числе фотографии, на которых власовцы сдаются американцам!😂

Николай Берлизов

Да ладно! А на известной всему миру фотографии Е.А. Халдея "Знамя Победы над рейхстагом" - тот самый серпасто-молоткастый флаг, от которого тебя, тварь, корчит, как чёрта от ладана! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%8F)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Raising_a_flag_over_the_Reichstag.jpg