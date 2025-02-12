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Царьград

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Белоусов действует жёстко: 16 ракет рванули важнейшие бункеры. В центре Киева эшелоны скорых, оцепление. Уничтожены очень высокие погоны

Белоусов действует жёстко: 16 ракет рванули важнейшие бункеры. В центре Киева эшелоны скорых, оцепление. Уничтожены очень высокие погоны

Минувшей ночь на Украине было очень шумно и жарко. Один из самых массированных прилётов за последнее время пришёлся по Киеву – туда, помимо наших Гераней, полетела целая стая новеньких "Искандеров" – до 16 баллистических ракет.

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