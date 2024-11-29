Глава СПЧ Фадеев раскритиковал массовую диагностику фертильности

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, выступая на XV Всероссийском конгрессе пациентов, раскритиковал массовую проверку женщин фертильного возраста.
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