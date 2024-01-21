Лихо из России: какие игры отечественных разработчиков ждать в 2024 году

Предыдущий год можно считать успешным для выходцев российской игровой индустрии: шутер Atomic Heart заставил геймеров всего мира качать головой в такт ремикса «Комарово», интерактивная история Torn Away получила очень положительные отзывы в Steam, показав войну глазами ребенка.
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