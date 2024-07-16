Минздрав Приморья рассказал подробности ЧП в Арсеньеве

В Минздраве Приморского края прокомментировали инцидент, произошедший в Арсеньеве. Почему машина скорой помощи не смогла приехать к едва не утонувшему ребенку и что с ним сейчас, корреспонденту PRIMPRESS рассказали в ведомстве.
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