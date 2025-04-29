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Царьград

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Отправленный Хинштейном "копать бурьян" министр организует субботник в курском парке

Отправленный Хинштейном "копать бурьян" министр организует субботник в курском парке

Меньше суток потребовалось курским чиновникам, чтобы начать приводить в порядок обветшалый парк "Патриот".

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Комментарии
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СК
Сергей Козлов
Молодец губернатор только через ж.. доходит до чиновников
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15 час.
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