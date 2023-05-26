Царьград

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Пугачёва одобрила шумные американские вечеринки своего внука

Пугачёва одобрила шумные американские вечеринки своего внука

Алла Пугачёва высказалась об образе жизни своего внука Никиты Преснякова.На днях внук примадонны Никита Пресняков, живущий сейчас в США, пышно праздновал свой 32-й день рождения, закатив по этому поводу шумную вечеринку про которую писали в СМИ.

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