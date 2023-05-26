Пугачёва одобрила шумные американские вечеринки своего внука

Алла Пугачёва высказалась об образе жизни своего внука Никиты Преснякова.На днях внук примадонны Никита Пресняков, живущий сейчас в США, пышно праздновал свой 32-й день рождения, закатив по этому поводу шумную вечеринку про которую писали в СМИ.