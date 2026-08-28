Едва Мария Захарова выступила с предупреждением к британцам, подтвердив, что России может ударить по военным объектам Британии за пределами Украины, в Сети опубликовали новую версию таинственной поездки Рэтклиффа в Москву - 3 сценария, которые "директор ЦРУ просил не начинать".
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