Захарова поставила на место Лондон. 3 сценария, которые "директор ЦРУ просил не начинать". Если бить за пределы Украины, то куда?

Едва Мария Захарова выступила с предупреждением к британцам, подтвердив, что России может ударить по военным объектам Британии за пределами Украины, в Сети опубликовали новую версию таинственной поездки Рэтклиффа в Москву - 3 сценария, которые "директор ЦРУ просил не начинать".