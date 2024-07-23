Китайская авиакомпания Hainan Airlines с 26 августа запускает полеты по маршруту Москва -- Хайкоу

2 декабря 2021 года, Хайкоу, Китай. Первый пассажирский авиарейс компании Hainan Airlines проезжает через "водные ворота" на новой самолетной стоянке международного аэропорта Мэйлань в городе Хайкоу /провинция Хайнань, Южный Китай/.
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