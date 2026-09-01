Эксперт: Украину ждёт залп русского «Орешника» – Европе приготовиться

В ближайшее время Россия атакует Украину сразу несколькими баллистическими ракетами средней дальности (БРСД) «Орешник» с разделяющейся головной частью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г После ударов по К...
- ЛЭП или мосты: ку...
- CNN: медь в мире ...
Ждем "Укр-шоу" Орешниками...Право трансляции надо было бы предоставить Маску, чтобы все увидели, как русский медведь начинает отвечать на угрозы!