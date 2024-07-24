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Царьград

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  • Ильдус Мамлеев
    Зато Олимпийские игры в Париже будут демократическая! Чаяния и желания французских маргиналов будут тоже учтены. Плюр...Провал Олимпиады ...
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    Надо организовывать новые предприятия по выпуску беспилотников и боеприпасов в каждом городе. Потому, что война будет...Ждать ли мобилиза...
  • Вячеслав Кудрявцев
    ты то понятно откудова! маасквач!что жопой то заелозил? или ты таджик?"Вот это бомба!"....

Украина пытается сорвать планы России на территории Африки?

Украина пытается сорвать планы России на территории Африки?

Французские СМИ не перестают фонтанировать безумными идеями после позорного провала политики Парижа в Африке.

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