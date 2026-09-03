Север Столицы
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Север Столицы

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Современное общественное пространство создадут возле новых бизнес-центров в САО

Современное общественное пространство создадут возле новых бизнес-центров в САО

Северный округ столицы продолжает преображаться: рядом со строящимися бизнес-центрами в Хорошёвском районе появится современная зона отдыха.

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