Политнавигатор Изгнание Зеленского из Белого дома после перепалки и отмену сделки по редкозёмам европейские враги Трампа подают как несправедливость по отношению к Украине и как «достойное поведение» украинского президента.
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