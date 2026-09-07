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Путин и врио главы Дагестана обсудили восстановление региона после паводков

Путин и врио главы Дагестана обсудили восстановление региона после паводков

РИА Новости/Михаил Метцель Исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин 7 сентября доложил президенту России Владимиру Путину, как власти региона помогают участникам спецоперации.

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