НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Нам этот канал точно не нужен. Надо свой северный морской путь развивать.Стоит ли России с...
  • Severyanin
    Радость-то какая! Первыми по ебLищу и получите наконец-то. Давно выпрашиваете, твари конченные. Придурку деревенскому...Британия готова с...
  • Модест
    арабы кого угодно за деньги продадутСаудовская Аравия...

В Дании испугались возможного появления военных конвоев ВМФ РФ, сопровождающих танкеры с российской нефтью

В Дании испугались возможного появления военных конвоев ВМФ РФ, сопровождающих танкеры с российской нефтью

Копенгаген предупредил своих западных союзников, что корабли ВМФ России могут начать сопровождение танкеров «российского теневого флота» через датские проливы с целью «эскалации провокаций против стран НАТО».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх