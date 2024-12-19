В Дании испугались возможного появления военных конвоев ВМФ РФ, сопровождающих танкеры с российской нефтью

Копенгаген предупредил своих западных союзников, что корабли ВМФ России могут начать сопровождение танкеров «российского теневого флота» через датские проливы с целью «эскалации провокаций против стран НАТО».
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