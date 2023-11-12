Экс-президент "Локомотива": не хочу, чтобы Миранчук прерывал карьеру в Европе

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов заявил, что возвращение российского полузащитника Алексея Миранчука из "Атланты" в состав "железнодорожников" станет плюсом для клуба, однако объяснил, почему такой переход будет негативным для самого игрока.