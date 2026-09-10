Пушкин в «Пророке»: между бунтом, эстетикой и живым человеком

Когда перед глазами разворачивается история, в которой знакомый с детства образ вдруг обретает плоть, голос и непредсказуемую мимику, трудно остаться равнодушным.
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