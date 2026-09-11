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Вступили в силу новые требования при приеме в гражданство и выдаче ВНЖ

Президентом Российской Федерации подписан Указ от 5 ноября 2025 г. № 821 «О временном порядке приема в гражданство Российской Федерации и выдачи вида на жительство в Российской Федерации» .

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