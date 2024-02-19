БлокнотРУ 16 февраля Алексей Навальный* скончался в ИК-3 «Полярный волк» в посёлке Харп.
В Челябинске мужчина разгромил мемориал Навальному* и выбросил цветы в мусорку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Морозов
респект парню за этот акт. Молодчик.
Ответить
1 час.
Владимир Назанский
Разрушение и осквернение могил и мемориалов во все времена у всех народов считалась святотатством. Только в наши безбожные времена этим занимались большевики, теперь ЕЭСовцы. Не стоит состязаться с ними в мерзостях и плевать на то, что кому-то дорого. К поклонникам Навального не отношусь, но ретивость в разрушении объектов чьей-либо памяти говорит о серьезном отклонении от человеческой нормы.
Ответить
59 мин.
нина сафронова
👍
Ответить
12 мин.
Свежие комментарии