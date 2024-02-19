В Челябинске мужчина разгромил мемориал Навальному* и выбросил цветы в мусорку

Владимир Назанский

Разрушение и осквернение могил и мемориалов во все времена у всех народов считалась святотатством. Только в наши безбожные времена этим занимались большевики, теперь ЕЭСовцы. Не стоит состязаться с ними в мерзостях и плевать на то, что кому-то дорого. К поклонникам Навального не отношусь, но ретивость в разрушении объектов чьей-либо памяти говорит о серьезном отклонении от человеческой нормы.