Волонтеры Сервисного центра автозавода обновили веранду в детском саду №112

В начале этого учебного года в детском саду №112 произошло приятное событие — старенькая веранда на прогулочном участке подготовительной группы получила новое современное оформление и заиграла яркими красками.
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