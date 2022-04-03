Халявщики ряженые: Жители ЯНАО осудили казаков за нежелание участвовать в спецоперации на Украине

Они считают, что «патриоты» занимаются не теми вещами. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа раскритиковали представителей Сибирского войскового казачьего общества за нежелание участвовать в специальной операции РФ по денацификации Украины.
Они считают, что «патриоты» занимаются не теми вещами. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа раскритиковали представителей Сибирского войскового казачьего общества за нежелание участвовать в специальной операции РФ по денацификации Украины.
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