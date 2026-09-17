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Царьград

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Mash Iptash сообщил о матери, убившей дочь в Набережных Челнах

Mash Iptash сообщил о матери, убившей дочь в Набережных Челнах

В Набережных Челнах 24-летняя мать обвиняется в убийстве полуторагодовалой дочери. Женщина сообщила в полицию, приехав на такси.

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