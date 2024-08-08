8 августа народный календарь отмечает Ермолаев день. Считается, что можно начинать сбор урожая яблок (правда, до 19 августа —до Яблочного Спаса — есть их еще нельзя).
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8 августа народный календарь отмечает Ермолаев день. Считается, что можно начинать сбор урожая яблок (правда, до 19 августа —до Яблочного Спаса — есть их еще нельзя).