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Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +2°, пасмурно• Севастополь: +5°, пасмурно• Ялта: +6°, пасмурно• Алушта: +7°, пасмурно• Евпатория: +2°, пасмурно• Саки: +2°, пасмурно• Бахчисарай: +4°, пасмурно• Джанкой: +1°, пасмурно• Судак: +2°, пасмурно• Феодосия: +2°, дождьЧитать подробнее>>> .

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