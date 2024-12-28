Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +2°, пасмурно• Севастополь: +5°, пасмурно• Ялта: +6°, пасмурно• Алушта: +7°, пасмурно• Евпатория: +2°, пасмурно• Саки: +2°, пасмурно• Бахчисарай: +4°, пасмурно• Джанкой: +1°, пасмурно• Судак: +2°, пасмурно• Феодосия: +2°, дождьЧитать подробнее>>> .
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