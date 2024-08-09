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Царьград

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Когда введут доплату 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет

Когда введут доплату 1200 рублей пенсионерам старше 80 лет

Президент Путин подписал закон о дополнительных выплатах к пенсии.Вчера Владимир Путин подписал закон о выплате надбавки некоторым категориям получателей пенсии.

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