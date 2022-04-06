Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі (архівне фото) Кірбі: Україна, безумовно, може здобути перемогу у конфлікті з Росією При цьому, на думку низки фахівців, існує небезпека переростання війни у ​​затяжний конфлікт Офіційний представник Міноборони заявив, що, згідно з аналізом експертів Пентагону, Україна цілком може перемогти у війні з Росією, незважаючи на те, на думку ряду співробітників […] Сообщение Кірбі: Україна, безумовно, може здобути перемогу у конфлікті з Росією появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.